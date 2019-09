Thomas Cook: a Cipro circa 15 mila turisti bloccati (2)

(AdnKronos/Xin) - Loizides sottolineando che il rischio è che gli albergatori debbano prendersi cura dei clienti di Thomas Cook per più di due settimane fino a quando tutte le persone non saranno rimpatriate ha rilevato che il costo per gli hotel a seguito al fallimento di Thomas Cook potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, in quanto gli albergatori non sono stati pagati per luglio e agosto.

Perdios ha affermato che il suo dipartimento si aspettava che il 2019 fosse un anno molto difficile per il turismo, ma il fallimento di Thomas Cook ha sferrato un duro colpo all'economia, dato il suo alto grado di dipendenza dalle entrate dal turismo.