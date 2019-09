Governo: Conte posta foto su Instagram mentre mangia hamburger a Ny

Clima, Macron: "Giovani ci chiedono di agire più in fretta" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2019 Clima, Macron: "Giovani ci chiedono di agire più in fretta" "Sono rimasto molto colpito dall'emozione nella stanza mentre alcuni giovani parlavano poco fa. Ho avuto la fortuna di parlare con alcuni di loro. In molti dei nostri Paesi sentiamo da mesi i giovani parlare. Penso che abbiano identificato un'urgenza assoluta a cui dobbiamo rispondere qui ...