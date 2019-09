Manovra: Conte, 'tassa aerei? Preferisco incentivi a penalizzazioni'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - “Stiamo finalizzando tutte le varie misure, le stiamo valutando. Non voglio anticipare quali saranno poi nel concreto, a domanda specifica ho detto che potremmo valutare anche questa possibilità, nulla è definito. Voglio precisare che il nostro intento non è creare nuove forme di tassazione, il sistema produttivo deve essere spinto e incentivato ad orientarsi verso un’attività produttiva ecosostenibile ed ecocompatibile, quindi il meccanismo delle penalizzazioni non è quello da me preferito”. Così il premier Giuseppe Conte, in un’intervista esclusiva a Sky TG24.