Governo: Di Maio e Costa 'pizzaioli' a New York, il video sui social

Roma, 24 set. (AdnKronos) - 'Pizzaioli' a New York, dalla celebre pizzeria napoletana Sorbillo, dal 2017 sbarcata anche a Manhattan. I ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa hanno postato un video sui social in cui si improvvisano pizzaioli, le mani in pasta nella preparazione di una margherita. A New York per l'Assemblea generale dell'Onu, i responsabili agli Esteri e all'Ambiente scherzano tra loro: "una volta eri un carabiniere...", ride Di Maio rivolto a Costa; "ho finito la carriera di generale", risponde con un sorriso il ministro dell'Ambiente.