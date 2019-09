Imprese: Iadicicco (Anpit), 'serve reale riduzione costi a carico aziende' (2)

(AdnKronos) - Per la competitività del paese poi non si può tralasciare la questione formazione. "In un mondo in rapida evoluzione, in cui ciò che vale oggi potrebbe non essere più buono domani, dobbiamo ripensare il sistema scolastico, liceale e universitario con un occhio di riguardo alla conoscenze umanistiche, che sembrano le uniche in grado di far sviluppare buone capacità di adattamento ai cambiamenti", analizza Iadicicco.

"Senza però dimenticare gli istituti tecnici del tutto scollati dal mercato del lavoro che invece cerca e non trova tecnici specializzati. Una difficoltà che potrebbe essere superata con il portare gli studenti in azienda, e fargli toccare con mano il mondo del lavoro. Che sia il caso di organizzare un master in fabbrica?".