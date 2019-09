M5S: Grillo torna in scena, a marzo debutta il nuovo show

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Beppe Grillo torna a teatro, a marzo debutterà il suo nuovo show. Dopo 'Insomnia', il suo ultimo spettacolo sbarcato anche su Netflix, il garante e fondatore del M5S tornerà in scena: la prima tappa -per ora l'unica in programma- è a Varese, al Teatro Mario Apollonio, il prossimo 14 marzo. Non è ancora noto il nome dello show che riporterà Grillo in scena.