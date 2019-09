Ambiente: M5S, Venezia diventi punto di riferimento europeo

Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Un progetto che fa di Venezia il centro del cambiamento a livello europeo. Il cambio di passo sui temi dell'ambiente è ormai ineludibile, anche il Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli l’ha detto in modo chiaro: la tutela dell'ambiente deve essere il nuovo paradigma della produttività. Vedrete, oggi chiameremo le istituzioni a cogliere l'occasione di gestire in Italia, addirittura a Venezia, questo cambiamento”. Lo annuncia il Consigliere regionale veneto, Jacopo Berti (Movimento 5 Stelle).

E il consigliere regionale annuncia che sarà “domani a Bruxelles per un’iniziativa che coinvolgerà i parlamentari europei del Movimento, giuristi internazionali e avrà come interlocutore il gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo. Ritengo si tratti di un momento di grandissima importanza che riguarda quindi l'ambiente e Venezia, forse in vista di un ruolo internazionale della città, magari in riferimento all'assegnazione di alcune agenzie e sedi di istituzioni comunitarie che ancora deve essere fatta, un momento importante anche nel quadro della collocazione dei parlamentari europei del Movimento 5 Stelle che ancora sarebbero alla ricerca di un gruppo nel quale far valere le loro istanze più forti, che consentisse di condizionare le scelte della maggioranza”.