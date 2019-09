Università: sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (3)

(AdnKronos) - Per quello che riguarda la presenza di studenti maschi e femmine, lo studio conferma un sostanziale bilanciamento mostrando che il 49,9% è donna e il 50,1% è uomo. Questi ultimi, rispetto ai colleghi lombardi, scelgono più frequentemente corsi Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sono 52,4% contro i lombardi che si fermano al 40%, e corsi di arte e design (6,2% contro 1,4%), a testimonianza della crescente reputazione internazionale del capoluogo milanese negli ambiti scientifici e creativi. Cresce anche il numero di studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale. Rispetto all’anno 2016–17 sono cresciti del 7,2%, raggiungendo il numero di 19.101 in totale, di cui 11.682 italiani che hanno trascorso un periodo formativo in atenei all’estero (+8,8%) e 7.419 stranieri ospitati dagli atenei del territorio (+4,7%).