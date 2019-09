Alitalia: Patuanelli, 'nessun rinvio, 15 ottobre termine per offerta vincolante'

Bruxelles, 24 set. (Adnkronos) - Il prossimo 15 ottobre resta "la data limite" per presentare un'offerta vincolante per rilevare Alitalia. "Nessun rinvio" è previsto e non ci sono "novità negative" sul fronte dei potenziali acquirenti della compagnia aerea. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bruxelles.

Secondo il ministro, "Alitalia è un'operazione di mercato, non mi sembra che ci sia alcuna novità negativa per quanto riguarda il consorzio interessato a rilevare la compagnia. I tempi sono quelli che avevamo detto: aspettiamo il 15 ottobre l'offerta vincolante, con tutte le caratteristiche dell'offerta vincolante, quindi con prezzo e piano industriale, il mio ministero farà quello che deve fare il ministero vigilante sulla struttura commissariale".

"Ritengo che ci siano le condizioni per rilanciare la compagnia di bandiera e non soltanto per salvarla. Sono fiducioso. Non ho notizie né certe né rumours di una qualche problematica in più rispetto a qualche giorno fa. Certamente il tempo e la deadline si avvicina. Attendiamo con una certa fiducia che arrivi il 15 ottobre", aggiunge. (Segue)