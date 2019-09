Alitalia: Patuanelli, 'nessun rinvio, 15 ottobre termine per offerta vincolante' (2)

(Adnkronos) - Per Patuanelli "non è ipotizzabile un altro rinvio, il 15 ottobre è la data limite. Era stata richiesta la data del 31 da parte di Atlantia per le contrattazioni in corso con Delta, che forse avevano qualche rallentamento in quella fase, anche per poter meglio individuare il piano industriale".

I commissari, prosegue il ministro, "hanno ritenuto di non poter andare oltre il 15 ottobre e il ministero vigilante si è adeguato alla richiesta dei commissari. Mi sembra evidente che se era stato chiesto il 31 e si è andati al 15, oltre il 15 non si deve poter andare. Peraltro anche i commissari nella lettera al mio ministero hanno ben specificato questo punto".

Secondo Patuanelli, "non esiste nessuno scambio" tra la partecipazione di Atlantia alla cordata che rileverà la compagnia ed eventuali garanzie sul fronte delle concessioni autostradali: "Sono due questioni completamente diverse", risponde.