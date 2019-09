Alitalia: Patuanelli, 'nessun rinvio, 15 ottobre termine per offerta vincolante' (3)

Per la prima volta diminuiscono i casi di tumori in Italia

Roma, 24 set. (askanews) - Tendono a diminuire i nuovi casi di tumore in Italia. Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi - 196.000 tra gli uomini e 175.000 tra le donne - erano 373mila nel 2018: 2.000 in meno in 12 mesi. Le cinque più frequenti sono quelle della mammella (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). In calo, in particolare, ...