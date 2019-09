Sicilia: Musumeci, 'Mezzogiorno non chiede elemosine ma pari opportunità'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno non chiede elemosine, chiede soltanto pari opportunità. Non possiamo pagare noi gli errori di tante classi dirigenti del passato che hanno utilizzato il sangue dei nostri lavoratori per fare mercato nero nei palazzi romani. Noi non possiamo pagare gli errori degli altri. Noi abbiamo bisogno di guardare con prospettiva al futuro". Così il presidente della Regione Nello Musumeci durante il suo intervento all'assemblea di Confindustria di Catania alla presenza del numero uno degli industriali Vincenzo Boccia.

Una "ennesima" presenza, quella di Boccia in Sicilia, che per Musumeci rappresenta la "testimonianza concreta" dell'attenzione verso l'isola. "Le chiedo - ha detto il governatore rivolgendosi al presidente degli industriali - con Confindustria, con i suoi associati, con le sue imprese, ognuno con la propria collocazione, ognuno col proprio ruolo, di starci accanto, di fare squadra! Perché soltanto se riusciamo ad essere competitivi al tavolo delle contrattazioni questa Terra può guardare al futuro, soprattutto i nostri giovani che vanno all’estero e voglio augurarmi che ci vadano con un biglietto di ritorno in tasca".