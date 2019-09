Verona: cade cestello gru, operaio muore schiacciato

Verona, 24 set. (AdnKronos) - Tragico incidente sul lavoro oggi a Verona, nei pressi dello Stadio comunale. Per cause in corso di accertamento, il cestello di una gru si è sganciato cadendo su un operaio che era sotto la stessa strutture. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Le indagini, per accertare le cause dell'incidente sono affidate allo Spisal.