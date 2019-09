Sicilia: Miccichè, 'Mai nascosto leggi nei cassetti, amareggiato da parole Musumeci'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Non ci sono leggi nascoste nei cassetti, in ogni caso i cassetti all'Ars sono aperti, non ci sono chiavi. Quindi volesse verificare lo può fare tranquillamente. Però ammetto che sono molto amareggiato per le parole pronunciate dal Presidente della Regione Musumeci nei giorni scorsi". Con queste parole il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha aperto la seduta d'aula a Sala d'Ercole. Miccichè replica a distanza al Governatore che, nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa aveva attaccato l'Ars. "Però, noi abbiamo bisogno di maggiore collaborazione anche da parte del governo che dovrebbe dare informazioni più precise", ha aggiunto Miccichè.

Musumeci aveva detto: "Ci sono tante riforme proposte dal governo chiuse nei cassetti dell’Ars. Cosa si aspetta ad approvare la legge sui rifiuti? Si può fare in due settimane: perché si vuol tenere la Sicilia sotto la spada di Damocle? A chi serve dopo un anno non approvare questa legge? Per dire che il governo Musumeci non ha approvato la riforma o per garantire qualche posizione di rendita?". E oggi arriva la replica di Miccichè. "io non ho mai tentato di tenere nascosta qualche legge o qualsiasi altra iniziativa del governo. Se alcune leggi non sono state approvate è stato solo per mancanza di tempo".