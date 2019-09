Sicilia: Miccichè, 'I collegati non sono un capriccio del Parlamento, chiesti dl governo'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "I collegati non sono un capriccio del Parlamento, sono stati chiesti dal governo e non si può dare nessuna responsabilità a questo Parlamento". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè proseguendo il suo intervento in aula. "I collegati - dice - sono stati una richiesta specifica del governo". E poi aggiunge: "Ripeto che non si può dare alcuna responsabilità a questo Parlamento su leggi non approvate- dice - ne sono state approvate tantissime, quando c'è stato il tempo di approvarle. Ma se da dicembre ad oggi siamo ancora con i collegati non è responsibilità del Parlamento".

"Se il parlamento fosse stato avvisato che c'erano problematiche finanziarie che stanno emergendo, già nel giugno di quest'anno probabilmente invece di andare appresso ai collegati avremmo potuto mettere in esame le leggi a cui fa riferimento Musumeci". E conclude: "Questo Parlamento ha già legiferato alcune leggi a prescindere dal collegato, come il ddl sulla pesca, per cui non siamo stati fermi e non abbiamo tenuto nel cassetto nessuna legge".