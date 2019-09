Umbria: Fora non corre, 'sosterrò Bianconi'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Oggi il bisogno prioritario della nostra comunità regionale e dei nostri cittadini è quello di non cedere la nostra regione ad una forza sovranista, violenta e populista. A questo bisogno vanno anteposte tutte le nostre velleità personali. Per questo contribuirò, con i mezzi che ho e nonostante tutto, a questo obiettivo. Sostenendo con forza la candidatura di Vincenzo Bianconi, persona che stimo e che incoraggio. Vincenzo può fare bene. É un imprenditore ed amico ed io lo aiuterò e sarò al suo fianco". Lo scrive Andrea Fora su Facebook.

Un lungo post nel quale l'ex-presidente di Confcooperative Umbria spiega che non correrà per le regionali ma sosterrà Bianconi, candidato civico sul quale Pd e M5S hanno raggiunto un'intesa. "Care amiche, cari amici, care lettrici e lettori, sono state settimane davvero intense e frenetiche. (...) Abbiamo lavorato a una squadra, abbiamo messo a punto il programma e avviato un grande cantiere civico, ottenendo il consenso di tante comunità e di alcuni partiti, tra cui il Partito Democratico. Ho abbandonato le attività di cui mi occupavo per potermi mettere al servizio di questo progetto e della mia regione. Le cose non sono andate come speravo".

"Avevo chiesto discontinuità e liste rinnovate al Pd: non ci sono state. Anzi, per tutta risposta è arrivato il veto del M5S alla mia candidatura come presidente. Devo dire che mi è sembrato onestamente incredibile che proprio quel movimento abbia chiesto, come scalpo per una alleanza, la testa dell’unico civico che aveva chiesto un cambiamento vero. Producendo sulla stampa e sulla testa degli umbri un balletto francamente imbarazzante per cercare un candidato che apparisse 'più civico' di me".