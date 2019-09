Whirlpool: lavoratori sito Napoli domani in corteo fino al Consolato Usa

Napoli, 24 set. (Adnkronos) - In occasione del primo dei due giorni di sciopero in tutto il gruppo Whirlpool, i lavoratori dello stabilimento di Napoli andranno domani in corteo davanti al Consolato degli Stati Uniti. Il corteo partirà alle ore 10 dalla stazione della metropolitana di Mergellina per dirigersi verso piazza Repubblica.

"Abbiamo chiesto di essere ricevuti dal console, al quale vogliamo chiedere che si faccia portavoce con il presidente Trump, visti i rapporti cordiali che intercorrono fra il nostro presidente del Consiglio e il capo della Casa Bianca, per favorire con la multinazionale americana una relazione che riesca a modificare la decisione di Whirlpool Italia", dichiara Rosario Rappa, segretario generale della Fiom di Napoli.

"Siamo arrivati a questo livello di interlocuzione - spiega - poiché è ormai chiaro, come da ultimo l'incontro tra l'azienda e il ministro Patuanelli ha dimostrato, che il management guidato dall'amministratore delegato La Morgia non ha nessuna possibilità di modificare decisioni imposte da oltreoceano. Ormai, di tempo, le lavoratrici e i lavoratori ne hanno perso abbastanza, è necessario intervenire presso il board americano affinché diano un nuovo mandato a trattare". Le iniziative di mobilitazione continueranno per tutta la settimana e per la prossima, fino ad arrivare alla manifestazione nazionale del gruppo, venerdì 4 ottobre a Roma.