Siria: Di Maio, 'conflitto è ferita per tutta comunità internazionale'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Oggi sono intervenuto alla conferenza sulla Siria organizzata dall’Unione europea al Palazzo delle Nazioni Unite. Il conflitto in Siria continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Fb.

"L’Italia è vicina al popolo siriano. Continueremo a fornire assistenza umanitaria in tutto il Paese, in linea con il nostro deciso impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. Vogliamo riconsegnare al popolo siriano la possibilità di vivere in maniera libera e dignitosa, dopo troppi anni di atroci sofferenze. Tutti i siriani meritano un futuro possibile nel proprio Paese".