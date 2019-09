Manovra: Di Maio, 'carcere a grandi evasori e riduzione cuneo fiscale'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "La lotta all'evasione è molto più semplice perchè abbiamo strumenti informatici che ci consentono di tracciare i pagamenti. Credo che la lotta in Italia all'evasione significhi lottare contro i grandi evasori e farlo anche con misure coercitive molto forti come il carcere per i grandi evasori, perchè quello è un deterrente e ferma subito una serie di pratiche che poi vanno a danno dei cittadini onesti che ogni giorno pagano le tasse e fanno i salti mortali per pagarle". Lo dice Luigi Di Maio, intervistato da Sky Tg 24.

"La legge di Bilancio -aggiunge- dovrà contenere anche una riduzione del cuneo fiscale che significa che l'imprenditore che assume deve pagare meno tasse. E il salario minimo che era una nostra promessa che dobbiamo mantenere, cioè dire che gli stipendi da due-tre euro all'ora diventano fuori legge".