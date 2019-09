Camera: oggi Question time con Guerini, De Micheli e Amendola

Migranti, Conte: "Italia non più sola, ora Ue può fare la sua parte"

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2019 Migranti, Conte Italia non piu sola, ora Ue puo fare la sua parte "Nel rispetto delle sovranità nazionali serve una condivisione degli oneri e delle responsabilità per fronteggiare il problema dell'immigrazione. Si va concretizzando in questi giorni l'obiettivo di un meccanismo di redistribuzione dei migranti. Siamo vicini ad una svolta. Dal passaggio ...