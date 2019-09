Risparmio: Assogestioni, ad agosto raccolta netta di 3,8 mld

Nasce Igoodi, la prima factory di avatar Made in Italy

Milano, 25 set. (askanews) - Si presenta come un oggetto dal design accattivante: un grande uovo avveniristico che richiama la nascita digitale. Entrando nell'uovo infatti ognuno si potrà creare il proprio avatar, una replica digitale di noi stessi. Tutto questo grazie al macchinario The Gate che è stato presentato da Igoodi, una start up tecnologica italiana che punta a creare un mercato di ...