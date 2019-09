Sanità: Palermo pioniera nelle terapie a ultrasuoni focalizzati

Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Una tecnologia innovativa che consente di curare disturbi neurologici, come il tremore o anche il dolore, con procedure mininvasive e senza alcuna incisione chirurgica. È la terapia con ultrasuoni focalizzati, sperimentata per la prima volta in Italia al Policlinico universitario di Palermo nel 2015 e che adesso – dopo risultati promettenti – si sta diffondendo anche nel resto del Paese. Allo studio di questa nuova tecnica sarà dedicato il congresso scientifico 'Focused Ultrasound in Neurosciences: italian workshop' che si svolgerà a Palermo, venerdì 27 e sabato 28 settembre nella Sala Mattarella del Palazzo Reale.

La tecnica, nota con l’acronimo MRgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound Surgery), prevede l’utilizzo di un’apparecchiatura di risonanza magnetica per il monitoraggio della procedura e sfrutta le caratteristiche fisico-meccaniche degli ultrasuoni che, se focalizzati in un punto, sono in grado di generare un netto aumento della temperatura nei tessuti biologici con conseguente morte cellulare. Trattamenti non invasivi che non necessitano di alcuna incisione chirurgica dal momento che gli ultrasuoni possono attraversare i tessuti non arrecando alcun danno agli stessi, se non nel punto su cui vengono focalizzati.