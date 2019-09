Eni: inaugurata la Bioraffineria di Gela, 'Si accende una fiammella di speranza'/Adnkronos (2)

(Caltanissetta) - Non nasconde la sua soddisfazione Ignazio Arces, Chief Executive Officer della Raffineria di Gela Spa gelese doc: "Abbiamo già il primo serbatoio di biodiesel, sono molto contento, per me è un motivo di orgoglio particolare". Per Arces la Bioraffineri è importante perché dà la possibilità "di avere un nuovo ecosistema che sta nascendo in questo laboratorio dell'innovazione che siamo noi. Siamo una piantina che va innaffiata, dipende da tutti noi cittadini. E bisogna crederci". Ma chiede anche uno snellimento della burocrazia, "uno dei punti di difficoltà di chi fa impresa". "Avere tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni" è molto importante.

Per l'assessore Albero Pierobon, "la nuova Bioraffineria di Gela è una iniziativa pionieristica". Mentre il governatore Nello Musumeci, assente per impegni istituzionali all'Ars, parla di una "esperienza innovativa che lascia ben sperare per una riqualificazione ambientale dell'area gelese. Con l'Eni vogliamo consolidare un rapporto di reciproca collaborazione soprattutto nel campo dei rifiuti per un'economia sempre più bio-sostenibile". Giuseppe Ricci, intervenuto al talk organizzato in occasione della inaugurazione a Gela, spiega poi che "prima con la Bioraffineria di Venezia e ora con la Bioraffineria di Gela abbiamo dimostrato che quando si parla di economia circolare e di conversione bio noi facciamo fatti concreti". Lo Chief Refining & Marketing Officer di Eni dice che "Venezia è ormai in marcia dal 2014. Gela nasce con una tipologia di impianto ancora migliore rispetto a Venezia, ha una tecnologia ancora più avanzata. Da questo abbiamo imparato che l'economia circolare può essere una strategia di sostenibilità economica e ambientale".

E' molto emozionato anche Francesco Franchi, Presidente della Bioraffineria di Gela. "Oggi è un giorno importante e non solo per Gela. Si accende una fiammella della speranza. Si realizza un sogno avveniristico che ha avuto l'Eni nel 2014 quando fu deciso di fermare l'impianto di raffinazione di Gela, abbiamo pensato a un processo di trasformazione sfruttando tecnologie proprietarie di Eni, e oggi siamo arrivati alla inaugurazione di questa Bioraffineria". Alla fine il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Gela, Lucio Greco, con Giuseppe Ricci e l'assessore all'Energia Alberto Pierobon, Tutti con il caschetto di protezione in testa. Inizia la nuova era a Gela.