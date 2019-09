Clima: Cà Foscari studia il suo impatto sulla finanza (2)

(AdnKronos) - “L’obiettivo del progetto è molto ambizioso – afferma Monica Billio, direttrice del Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari e coordinatrice del progetto – perché punta a includere criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi della valutazione del credito, includendo esplicitamente anche l’impatto del cambiamento climatico. Grazie alle competenze in ambito finanziario e di sostenibilità ambientale, Ca’ Foscari può offrire un laboratorio unico di sviluppo di nuove metodologie di valutazione e di gestione del rischio finanziario e climatico”.

Il progetto sarà condotto in collaborazione con il centro “Sustainable Architecture for Finance in Europe“ (SAFE) dell’Università Goethe di Francoforte e l’Università Bicocca di Milano. Ca’ Foscari ha vinto il competitivo bando EIBURS dopo una selezione tra 10 università di 7 Paesi europei. Questi finanziamenti sono parte del Knowledge Programme dell’Istituto, attraverso il quale il gruppo EIB rafforza le proprie relazioni con università ed istituti di ricerca. Dalla nascita del grant EIBURS sono stati finanziati 31 progetti condotti da 24 università e centri di ricerca da 11 Paesi.