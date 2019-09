Ue: a Bruxelles costituito intergruppo diritti minori (2)

(AdnKronos) - Stamattina, a Bruxelles, nel palazzo del Parlamento europeo, si è svolto il primo meeting , promosso da Save the Children, dell’intergruppo. Obiettivo, la presentazione del progetto Gain (Guardianship advanced instruments for child protection in Europe), iniziativa sperimentale finanziata dalla Commissione europea che prevede la diffusione di kit pratici di supporto ai tutori volontari dei minori non accompagnati, oltre che attività di formazione per gli aspiranti tutori e azioni per il monitoraggio del sistema di accoglienza e protezione. Ispirato al modello italiano introdotto con la legge Zampa del 2017, il progetto è condotto da Save the Children in Italia, Grecia, Belgio e Ungheria.

"Il felice acronimo Gain scelto come denominazione del progetto – ha sottolineato Caterina Chinnici introducendo l’incontro – suggerisce che, se sapremo realizzare e diffondere nell’intero territorio dell’Unione queste esperienze positive, a 'guadagnarci' non saranno soltanto i minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, in assoluto i più indifesi, ma tutta la società europea, che potrà così dirsi più giusta e solidale".