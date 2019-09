Italia Viva: on line sito Leopolda 10, aperte pre-registrazioni

Roma, 26 set. (AdnKronos) - E' on line da oggi il sito leopoldastazione.it. Nel sito della decima edizione della kermesse fiorentina, la prima dopo la scissione di Matteo Renzi, sono indicati alcuni dettagli di programma. Intanto gli orari: si apre il venerdì sera del 18 ottobre "dalle 19:00 con un aperitivo di benvenuto, seguono i lavori dalle 20:30". Poi sabato si ricomincia "dalle 9:30, fino alle 20:30, con una pausa per il pranzo insieme". Domenica la giornata conclusiva "con i tavoli dalle 09:30, fino alle 13:00, chiusura dell'evento".

Sono aperte le preregistrazioni on line che consentono di accedere da "una fila riservata" alla Leopolda. "Riceverai un biglietto via email dal sito EventBrite, il servizio che quest'anno ci aiuta a gestire le registrazioni. Se vuoi fare una scelta rispettosa per l'ambiente, puoi portare il biglietto anche solo in formato digitale, sul tuo telefonino - te ne saremo davvero grati!", si legge. Chi intende intervenire dal palco, può "inviare il testo di massimo 3 minuti" sul sito.

L'evento è gratis ma "rimane oneroso, se vuoi darci una mano. Te ne saremo grati" e il link per le donazioni rimanda al sito dei Comitati di Azione Civile. Anche quest'anno, prevista baby area: "I bambini potranno trascorrere tutto il tempo che vorranno in compagnia delle nostre educatrici nell’apposita area giochi - portateli con voi!".