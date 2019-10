Agrigento: omicidio agricoltore, oggi autopsia

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Verrà eseguita oggi pomeriggio l'autopsia sul cadavere di Vincenzo Sciascia Cannizzaro, l'agricoltore di 68 anni, ucciso venerdì a Canicattì (Agrigento). Ad ucciderlo sarebbe stato C.R., anche lui 68 anni, che ha ammesso il delitto. Il presunto assassino è accusato di omicidio aggravato e pluriaggravato anche dai futili motivi, in relazione ai rapporti di vicinato non sereni, e porto illegale di arma comune da sparo. Da tempo, i due avevano dei dissapori per questioni di vicinato, che riguardavano in particolare i confini fra appezzamenti di terreno. Sarebbe questo il movente del delitto consumatosi giovedì a Canicattì. L'interrogatoro si terrà domani mattina.