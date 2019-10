Mafia: relazione minoranza Antimafia desecretata 'Un fallimento l'Alto commissariato' (2)

(AdnKronos) - "La prima questione è nata da una comunicazione dell'Alto commissario tesa ad esplicitare le ragioni giuridiche e di interpretazione in base alle quali riteneva di poter esercitare il potere di effettuare intercettazioni preventive - scrive il senatore Corleone nella relazione di minoranza - L'Alto commissario giungeva a concludere che l'autorità cui compete autorizzare l'intercettazione 'deve porsi comunque solo un problema di ragionevoli proporzioni tra i costi del mezzo investigativo prescelto e l'utilità prevedibilmente conseguibile, attraverso l'ulteriore raffronto, con la possibilità di ottenere analoghi risultati diversamente, attraverso strumenti meno pregiudizievoli per la riservatezza dei cittadini» e «non deve accertare un fatto, ma convalidare l'esistenza di un sospetto'.

"Quanto accaduto nella vicenda del «corvo» di Palermo, la campagna mossa contro il giudice Di Pisa ed il modo in cui in questa complessa vicenda è entrato l'Alto commissario debbono far riflettere sul significato di quelle proclamazioni che poi altro non sono che vuoti slogan - spiega ancora il senatore Corleone -La realtà è stata ed è ben diversa. Se saranno provate le accuse che sono state mosse al prefetto Sica, in particolare se si proverà che l'Alto commissario ha operato su di un terreno che è riservato alle attività della magistratura (con le garanzie e l'osservanza delle norme procedurali cui la magistratura è tenuta) si dimostrerà nella maniera più evidente che le osservazioni critiche da noi mosse già otto anni orsono, al momento della approvazione della legge che istituiva l'Alto commissario e confermate in occasione della discussione della legge n. 486 del 1988 modificativa di quella disciplina, si sono dimostrate fondate. Già oggi, però, si può senz'altro affermare che occorre rivedere il giudizio sulla necessità oltre che sulla utilità dell'Alto commissario".