Manovra: Alleanza Coop, priorità è scongiurare aumento Iva

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Scongiurare l’aumento dell’Iva deve essere un obiettivo prioritario della prossima legge di bilancio. A sostenerlo in una nota è l’Alleanza delle Cooperative Italiane che conferma la posizione espressa più volte nel corso delle ultime settimane. "Nel dibattito che si sta sviluppando in vista della redazione della nota di aggiornamento al Def e della legge di bilancio -sottolinea l’Alleanza- stanno emergendo ipotesi di intervento che, seppure non ancora definite, non sembrano muoversi esattamente in questa direzione".

Per questo, prosegue l’Alleanza, "ribadiamo la nostra convinzione che, anche in considerazione delle risorse disponibili, vada assolutamente scongiurato l’aumento dell’Iva che avrebbe effetti depressivi sui consumi, già poco vivaci, tra l’altro in una fase di stagnazione del nostro Paese e in un contesto di forte rallentamento dell’economia e di tensioni negli scambi commerciali a livello internazionale".