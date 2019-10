Sud: Boccia, 'può attirare grandi eventi, Digithon può servire da lezione'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Certo che sì. Con me sfonda una porta aperta. Proprio io con un gruppo di amici che facevano altro nella vita diedi vita a Digithon, una sorta di ‘salone della tecnologia’ che ha luogo ogni anno nella mia Bisceglie. Era un evento circoscritto al mio territorio. Poi di anno in anno si è ingrandito, anche grazie al meccanismo della gara fra le start up. Sono arrivati ragazzi e imprenditori dal nord. E' diventato un luogo di idee, ma anche di confronto fra nord e sud. La tecnologia può unire anziché dividere. Questo piccolo grande esperimento ci può servire da lezione". Così il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia alla ‘Gazzetta del Sud’ e al ‘Giornale di Sicilia’ rispondendo alla domanda 'perché non favorire degli spin off dei grandi eventi economici al sud come Eicma o la Fashion Week?'