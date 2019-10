Tav: Appendino, 'Partita chiusa ora parliamo di Hyperloop'

Torino, 30 set. (AdnKronos) - "Per la Tav i giochi sono fatti, è una partita chiusa. Ora iniziamo a parlare di Hyperloop". Lo ha annunciato la sindaca di Torino, Chiara Appendino che intervenendo all'assemblea dell'Unione industriale di Torino ha spiegato che si tratta di "una infrastruttura futuristica che collegherà Torino e Milano in una manciata di minuti, creando così le condizioni concrete per una reale macroregione. A questo stiamo già lavorando, in accordo con il sindaco Sala".