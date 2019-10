Commercio: Fida, no tasse a chi apre negozio chiuso, a Padova succede già (2)

(AdnKronos) - “In diverse province la questione dei negozi chiusi ha assunto dimensioni drammatiche – spiega Ghiraldo – Penso ad alcuni paesi del Bellunese, dove proprio in questi giorni il mio collega della Fida-Confcommercio Sandro Lavanda ha lanciato un appello per salvare le piccole attività di montagna. Secondo i dati della Camera di Commercio di Belluno, infatti, in 35 dei 64 paesi della provincia si contano meno di 10 esercizi alimentari per comune, e dal 2009 al 2018 gli alimentaristi bellunesi sono passati da 885 a 800 (-9,6%)”.

“L'obiettivo è rivitalizzare il territorio e riqualificare le attività commerciali senza incidere sul consumo di suolo - aggiunge Ghiraldo – Vorrei che tutti i sindaci del Veneto facessero loro il principio ‘meno cemento, più vita’ nel solco dell’accordo stipulato a Padova. Sarebbe un segnale importante, soprattutto alla luce del triste primato nazionale rilevato in questi giorni dall’Ispra riguardo la nostra regione, e la città di Padova in particolare, sul fronte del consumo di suolo”.