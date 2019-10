Manovra: Ascom Padova, inaccettabile rimodulazione Iva (2)

(AdnKronos) - "Non sembra però andare in questa direzione la proposta del ministro Gualtieri di un’Iva differenziata: più alta per chi paga in contanti, più bassa per chi fa ricorso a carte di credito o di debito. Sinceramente non so se una siffatta differenziazione possa reggere in termini giuridici – continua Bertin – ma se anche così fosse va ricordato che, ad oggi, i pagamenti a mezzo carta rappresentano, in valore, non più del 35% della spesa delle famiglie. Dunque sarebbe tutta da verificare l'efficacia della differenziazione delle aliquote non solo ai fini della disincentivazione del ricorso al contante, ma anche e soprattutto in termini di contrasto degli effetti economicamente recessivi e fiscalmente regressivi dell'innalzamento delle aliquote legali Iva”.

Ma Bertin sottolinea almeno altre tre questioni a suo giudizio dirimenti. “Nei giorni scorsi – continua – abbiamo visto come sia soprattutto il Sud che usa il contante e la cosa non ha sorpreso nessuno. In secondo luogo sembrerebbe che l'operazione “rimodulazione Iva” dovrebbe concorrere ad un accrescimento del gettito dell’imposta di circa 5 miliardi di euro. Per cui non si capisce perchè, come invece ha asserito il presidente Conte, si tratterebbe di "modulazioni con beneficio per gli italiani" dato che gli italiani dovrebbero scucire 5 miliardi. Infine se si mettesse mano alle aliquote del 4 e del 10% significherebbe aggredire il 44% dei consumi considerato che in questa categorie rientrano alimenti e utenze e tutto il comparto turistico. Vale a dire uno dei settori economici determinanti per la competitività del Paese".