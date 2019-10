Catania: Regione finanzia nuovi scavi nell'area di Castellito (2)

(AdnKronos) - "La ripresa dei lavori - ha commentato Musumeci - è una tappa fondamentale per restituire al più presto un importante sito archeologico alla fruizione pubblica e inserirlo in un itinerario turistico culturale per la valorizzazione della zona La Domus di Ramacca è una testimonianza preziosa. Ancora una volta il territorio della nostra Isola ci dice che il nostro futuro sta nella valorizzazione del nostro passato".

I lavori hanno permesso di recintare l’area demaniale, di effettuare il restauro dei pavimenti musivi e di mettere in luce nuovi ambienti. La villa era stata già individuata negli anni Settanta. Attraverso l’ultimo intervento è stato possibile mettere in luce, oltre gli ambienti già noti, altre strutture probabilmente pertinenti a un piccolo impianto termale. A conclusione del lavori il sito verrà consegnato al Parco archeologico di Catania e delle Aci.