Rifiuti: controlli incrociati a Bellolampo, stasera raccolta regolare a Palermo

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Nuovi controlli ai rifiuti della discarica di Bellolampo. E' quanto deciso dal prefetto di Palermo Antonella De Miro che al termine del vertice di oggi con Comune, Regione e Rap, ha fissato nuovi controlli alla discarica per domani mattina. I rifiuti verranno esaminati 'in loco' alla presenza sia dell'Arpa che dei rappresentanti legali delle discariche catanesi che nei giorni scorsi hanno chiuso le porte ai camion provenienti dal capoluogo. L'obiettivo è quello di mettere fine, una volta per tutte, al contenzioso sulla idoneità o meno dei rifiuti e alcune frazioni non risultassero regolari si potrà procedere subito ad un ulteriore trattamento prima di farle partire.

Intanto per stasera, come già annunciato all'Adnkronos dall'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, la raccolta in città sarà regolare. Il prefetto ha anche sollecitato la Regione per la realizzazione della settima vasca a Bellolampo e chiesto a Rap di effettuare le manutenzioni necessarie al TMB per migliorare la qualità del rifiuto in uscita.