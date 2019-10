Terna: MoU con Ansaldo Energia per sistema elettrico più innovativo e sostenibile

Roma, 30 set. (AdnKronos) - L’ad e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, e l’ad di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, hanno firmato oggi a Genova un Memorandum of Understanding per individuare, valutare e realizzare iniziative comuni di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito energetico. L’accordo, si legge in una nota, ha lo scopo di avviare tavoli di lavoro dedicati all’adeguamento del sistema elettrico verso un futuro sempre più interconnesso, decarbonizzato e rinnovabile.

Terna e Ansaldo Energia condivideranno le rispettive competenze tecniche per affrontare in sinergia le nuove sfide dettate dalla transizione energetica. Il Memorandum of Understanding, nello specifico, si declinerà in tre ambiti: ricerca e sviluppo di tecnologie a supporto della transizione; collaborazione su progetti internazionali; avvio di iniziative in ambito di efficientamento energetico.

In particolare, le aree di attività oggetto dell’accordo riguarderanno il miglioramento delle tecnologie tradizionali del sistema elettrico; lo studio e l’analisi di nuove tecnologie a supporto della transizione energetica; l’individuazione di opportunità di sviluppo congiunte sui mercati internazionali; l’avvio di iniziative in ambito di efficientamento energetico.