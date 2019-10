Giustizia: Rossomando, 'sorteggio componenti Csm grave errore'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "In linea generale credo che non si possa essere alternativi alla cultura populista a macchia di leopardo. Poi, entrando nello specifico della giustizia, pensare di risolvere il tema della riforma del Csm con il sorteggio sarebbe un grave errore. Affidare anche parzialmente al caso la nomina dei membri di un organo di rango costituzionale significherebbe dichiarare l'incapacità di saper mettere in campo una riforma di sistema". Lo afferma Anna Rossomando, senatrice del Pd e vicepresidente del Senato.

"La questione è seria -aggiunge- e va affrontata attraverso proposte migliorative rispetto allo stato attuale, ad esempio lavorando sulla territorialità, sui collegi e sulle modalità di lavoro delle commissioni, non assecondando una visione populista della giustizia".