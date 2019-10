Palermo: comandante Vigili fuoco sul luogo incendio, 'non ci sono feriti'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano". A parlare con l'Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo che si trova in piazza Leoni a seguire l'evolversi dell'oncendio scoppiato in un ristorante vegetariano. Con ogni probabilità a causa di una bombola a gas. "Lo stabile non è inagibile ma è stato invaso dal fumo, da qui la necessità di evacuare le persone a scopo precauzionale". Sono otto i mezzi dei vigili del fuoco impegnati.