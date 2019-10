Mareamico: "Salviamo Punta Bianca"

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Ad Agrigento, nell’estremo est della sua costa, c’è una zona di una bellezza unica: Punta bianca. Si tratta di una splendida falesia di marna sulla quale sorge una vecchia caserma della Guardia di finanza, da diversi anni abbandonata al suo destino". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Dal 1996 giace dentro un cassetto dell’Assessorato Regionale al Territorio ed ambiente una richiesta di istituzione di una riserva orientata in quei territori - dice-Purtroppo nel frattempo la caserma sta per crollare, pertanto risulta necessario, in attesa dell’istituzione della riserva, fare qualcosa per salvare l’immobile e mantenere la memoria storica dei luoghi. Mareamico ha chiesto al Presidente della Regione e al suo Assessore al Territorio ed Ambiente di voler almeno mettere in sicurezza la caserma in questione, per scongiurare l’inevitabile crollo".