Pd: Ascani, 'scissione strappo emotivo ma dem casa mia'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Quando quelli che sono i tuoi compagni di strada, con cui hai condiviso anni di militanza nel partito, prendono un'altra strada, e tu invece ti senti di voler rimanere in casa tua, c'è uno strappo, anche emotivo". Lo scrive su twitter Anna Ascani riportando le sue parole a L'Aria che Tira su La7.

"La ragione per cui io sono rimasta nel Pd è perché io ho 32 anni, di cui 12 trascorsi con una tessera in tasca: quella del Pd. Io ho contribuito a fondarlo quando avevo 19 anni. Io ci credo in questa casa. Credo in quel progetto".