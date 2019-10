Sud: Foti (Magna Grecia), 'Crescita frenata da incompetenze politica e burocrazia' (2)

(AdnKronos) - Dal rapporto sul Mezzogiorno che verrà presentato venerdì pomeriggio dal prof. Roberto Poli, emerge, tra le altre cose il "rancore che c'è verso lo Stato da parte della popolazione del Sud", come spiega ancora Nino Foti. "Avere fatto un evento pone l'attenzione su alcuni aspetti importanti - dice ancora Foti - faremo anche incontri sulla giustizia, sulla lunghezza dei processi con magistrati importanti, tra cui il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho". Attesi anche ospiti stranieri, tra cui ambasciatori e giudici. E poi ancora incontri sull'intelligenza artificiale. Presente anche Federico Faggin, fisico, inventore ed imprenditore.

A lui si deve l’invenzione del microchip e dei componenti fondamentali dei touch-screen: lo “Steve Jobs” italiano convinto che l’intelligenza artificiale non potrà mai superare quella umana. Sarà lui a chiudere, con l’astronoma e astrofisica Sandra Savaglio, l’ultima tavola rotonda, prima delle conclusioni di domenica, in cui ci sarà un confronto tra il Presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, e i giornalisti impegnati nel meeting come moderatori, sollecitatori e moderatori.

Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Giulio Francese ha voluto ricordare "il ruolo importante della stampa oggi" e ha voluto citare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "che spesso lo ricorda nei suoi interventi pubblici". Occhi puntati anche sulla crisi dell'editoria che "sta falcidiano posti di lavoro nelle aziende editoriali". "I giornalisti sono molto attenti a quello che sta accadendo in Sicilia - aggiunge - con una mafia che ha ritrovato slancio nel traffico di droga".