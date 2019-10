Palermo: operazione antidroga, sindaco Bagheria 'dobbiamo essere tutti vigili'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per la brillante operazione e per aver assicurato alla giustizia chi faceva circolare droga anche dalla nostra città. Un invito a tutti ad essere vigili, a stare attenti ai nostri ragazzi, a verificare che la droga non circoli in città lo chiedo a tutti. Da parte nostra tutta la collaborazione possibile alle forze dell’ordine e a tutte le istituzioni". Così il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli commenta l'operazione della polizia che all'alba di oggi ha smantellato due bande criminali che avevano avviato un traffico mondiale di droga che passava anche da Bagheria.

"Non è solo un danno all’immagine per la nostra città ma un danno diretto e sostanziale alle persone, alla comunità tutta - aggiunge l'assessore alla Legalità del comune bagherese Daniele Vella - Dobbiamo essere vigili, sopratutto per il rischi cui sono esposti i giovani. Lotteremo per quanto di nostra competenza in ogni modo contro la droga e contro l’illegalità, sempre a fianco delle forze dell’ordine e della magistratura".