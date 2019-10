Padova: Finco (Lega), 'intollerabile ricorso a percosse per educare bambini all'Islam'

Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - “Ennesime violenze sui bambini per inculcare, a suon di schiaffi, minacce e umiliazioni, un’educazione religiosa. Episodi che non possiamo tollerare e che dobbiamo condannare con forza, da ogni fronte". Così Nicola Finco, capogruppo in Consiglio regionale del Veneto della Lega, commenta l’arresto di un imam a Padova, accusato di aver picchiato ripetutamente piccoli alunni tra i cinque e i dieci anni della scuola islamica del quartiere dell’Arcella.

"E’ stato grazie all’intervento delle insegnanti, cui i bimbi si sono rivolti per chiedere aiuto, che questo personaggio è stato fermato – continua Finco -. Una ulteriore conferma di quanto la scuola e le istituzioni in generale siano importanti come punto di riferimento per i nostri bambini. E’ però sconvolgente che ci siano ancora persone che pensino di potersi comportare in questo modo, mettendo in pratica comportamenti barbari pur di imporre le proprie ideologie. E anche se al momento non risultano, tra i vari precetti trasmessi ai piccoli, anche pensieri estremisti, non possiamo accettare che i bambini, per i quali dovremmo essere un esempio, vengano maltrattati in questo modo. Tutte le forze politiche, da destra a sinistra, anche quelle che hanno sempre difeso le politiche dell’accoglienza, devono immediatamente dissociarsi da questi personaggi e chiederne l’immediata espulsione”.