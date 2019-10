Riforme: Brescia, 'lealtà su nuova legge elettorale e ritocchi Carta'**

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Siamo consapevoli che bisognerà adeguare le istituzioni a questo cambiamento storico". Lo dice il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, in merito al taglio dei numero dei parlamentari.

"Dovremo discutere di una nuova legge elettorale e della riforma dei regolamenti parlamentari, insieme ad alcuni ritocchi alla Costituzione come per esempio la riduzione dei delegati regionali per eleggere il Capo dello Stato. Diamo dunque la massima disponibilità ad affrontare questi temi quanto prima, con lealtà e serietà” conclude.