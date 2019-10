Milano: al via la prima tappa della corsa a ostacoli nel fango

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Le ruspe sono in azione, lo staff tecnico è operativo, gli atleti si stanno scaldando, il countdown è cominciato: domenica 6 ottobre Milano sarà la prima città italiana ad ospitare Tough Mudder la corsa ad ostacoli nel fango più famosa del mondo. Un percorso di 15 chilometri ad ostacoli (Tough Mudder Classic), creato nel cuore di Parco del Ticino ad Abbiategrasso. Pareti da scavalcare, vasche di ghiaccio in cui tuffarsi, assi di equilibrio, e ovviamente tanto fango, ma non mancheranno anche gli ostacoli naturali, come ruscelli e fossati. Una gara destinata a grandi, piccini, uomini, donne, presenziata dai due 'globetrotter' Danilo Ragona e Luca Paiardi e dalla coach di ostacolo terapia Caterina Pettinato a capo delle Mudder Woman, gruppo tutto al femminile. Tough Mudder significa proprio questo: mettersi in gioco, affrontare gli ostacoli con resilienza, così come ogni giorno affrontiamo piccole e grandi sfide che la vita ci pone davanti; significa arrivare in fondo e dire a se stessi 'ce l'ho fatta!'.

Tough Mudder arriva in Italia dopo aver appassionato più di 3 milioni di persone nel mondo: un'esperienza unica ed indimenticabile, capace di unire indistintamente persone di diverso genere ed etnie. "L’idea di portarlo – spiega Fabiana De Rosa, Ceo Co-founder di Real Massive – è nata con l’obiettivo di far appassionare a questa disciplina quanta più gente possibile, per far vivere loro un’esperienza unica e indimenticabile immersi nella natura. È un evento grazie al quale, oltre ad un notevole movimento fisico, si accresce la consapevolezza delle proprie capacità, attraverso il superamento dei propri limiti, che unito al lavoro di squadra, giova al fisico e alla mente. Superare un ostacolo è divertimento puro, dato dall’opportunità rara per un adulto di sporcarsi, correre, scivolare, incoraggiando o portando con sé altre persone nel fango". L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, a partire dalle 9:00, Parco del Ticino - Abbiategrasso (Ingresso Villaggio: Via Delle Vigne 4 – Robecco sul Naviglio) Dopo Milano sarà Roma ad ospitare Tough Mudder l'appuntamento è per il 26 e 27 ottobre a Zagarolo, Valle Martella.