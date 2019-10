Mafia: condanna Nicastri, M5S 'tenera alta attenzione contro tarlo illegalità'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il caso Nicastri ci ricorda che tra i nostri doveri di politici, in quanto rappresentanti delle istituzioni ed eletti dai cittadini, c’è quello di tenere alta l’attenzione in quei contesti in cui riteniamo possa annidarsi il tarlo dell’illegalità. Su Nicastri e sull’eolico avevamo visto giusto". Così il deputato regionale del M5S Antonio De Luca commenta la condanna a nove anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa di Vito Nicastri, ritenuto il 're dell’eolico'.

"Il pensiero va in questo momento a un altro grande versante - aggiunge - quello delle bonifiche ambientali da 64 milioni di euro che la Sicilia ancora attende. Secondo recenti notizie di stampa, negli uffici degli assessorati regionali si sarebbero smarriti i progetti. Uno spunto su cui tenere altissima l’attenzione perché anche dietro 'carte che si smarriscono' si potrebbero nascondere operazioni dalla dubbia trasparenza o che in qualche modo rischiano di sfuggire al controllo. Stiamo seguendo il caso insieme ai colleghi Giampiero Trizzino, Giorgio Pasqua e Valentina Zafarana e chiediamo ogni vigilanza possibile da parte degli enti competenti".