Banche: 'governo tuteli occupazione in Sicilia', Pd presenta odg all'Ars

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’occupazione del settore in Sicilia". Lo prevede un ordine del giorno presentato dal Pd all’Ars nel quale si chiede l’impegno del governo regionale per "salvaguardare i livelli occupazionali e, contestualmente, tutelare una presenza organizzata e funzionale alla crescita e al mantenimento dell’apparato produttivo in sinergia con il settore del credito diffuso sul territorio".

"Nel piano industriale dell’istituto Carige - afferma il capogruppo dem Giuseppe Lupo - secondo quanto emerso dagli organi di stampa, sarebbero previsti circa 800 esuberi, una riorganizzazione aziendale che punta alla mobilità dei lavoratori e sarebbero destinate alla chiusura le uniche filiali di Siracusa e Ragusa e le altre tre a Terrasini, Messina e Palermo". Ma i processi di riorganizzazione aziendale, sottolinea Lupo, "investono altri istituti di credito quali Unicredit, Intesa san Paolo, Monte dei Paschi". Da qui la richiesta al governo della Regione di "misure urgenti per garantire i livelli occupazionali del settore".