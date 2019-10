Migranti: Pittella, 'proseguire solidarietà Ue per riforma regolamento Dublino'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Nell'audizione congiunta Camera Senato della ministra degli Interni Lamorgese ho voluto sottolineare la sobrietà e la concretezza con cui la ministra ha informato dell'indubbio successo ottenuto coinvolgendo Germania, Francia, Malta e Italia in un meccanismo automatico di ricollocazione dei richiedenti asilo. Pure senza trionfalismi, è importante registrare che per la prima volta si recupera quel principio di solidarietà che era stato smarrito in questi anni e che alcuni di noi avevano invocato anche dai banchi del Parlamento europeo. Rafforzando questo principio si può lavorare per raggiungere l'obiettivo della riforma del regolamento di Dublino, aprire canali umanitari e fare accordi sulla migrazione economica che serve ai nostri Paesi". Lo afferma il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo in commissione Politiche Ue.

"Ho anche apprezzato -aggiunge- la volontà del ministro di recuperare il codice di condotta sulle Ong voluto dal ministro Minniti e di trasformarlo in una sorta di contratto di regole ed obblighi tra Stato e Ong possibilmente con un approccio europeo".