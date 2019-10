Governo: Conte, progetto riformatore da qui a fine legislatura**

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Gli interventi sul super ticket sono programmati non domattina, ma nell'arco... Ricordate sempre che il nostro è un programma riformatore che non scade a dicembre, noi abbiamo un progetto riformatore da attuare con i cittadini italiani nel corso legislatura, dunque anche i tempi degli interventi saranno dosati nel corso dei mesi e degli anni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo a Cagliari.