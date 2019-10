Violenza su donne: Casellati, 'prevenzione culturale necessaria più di repressione'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Violenza domestica, femminicidi e tanti altri casi di criminalità quotidiana che riempiono le pagine dei nostri giornali, spesso sono il frutto di contesti in cui un'azione di prevenzione culturale, protettiva e formativa potrebbe rivelarsi molto più efficace di qualunque misura repressiva o punitiva". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un convegno a Palazzo Giustiniani in occasione della Giornata internazionale della non violenza.

"A questo proposito, consentitemi -ha proseguito la seconda carica dello Stato- di rivolgere un sentito pensiero a Maria Antonietta Rositani, che da sette mesi combatte ogni giorno per la propria vita, e di ricordare il suo coraggio come emblema di tutte le donne che ogni giorno sono vittime di inaccettabili aggressioni. A Maria Antonietta, ai suoi figli, ai famigliari e a tutti gli amici rivolgo l'augurio di uscire il prima possibile da questo incubo e di trovare nuova serenità".